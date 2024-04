Ochelari de vedere gratuiți pentru copiii din Bujoreni 4 total views Sub sloganul “A face bine e molipsitor!” și pentru ca le pasa de copii, sanatatea lor fiind pe primul loc, administrația locala Bujoreni a adus Caravana oftalmologica aproape de ei. Timp de doua luni, primarul George Gingu a facut numeroase demersuri pentru ca „Asociația Casa Buna” sa vina in comuna lor. Astfel, Caravana oftalmologica a venit la Bujoreni, sambata 27 aprilie, oferind copiilor cu varste intre 3 și 18 ani consultații oftalmologice gratuite. Peste 90 de copii din Bujoreni au beneficiat de o consultație gratuita, unii chiar și de ochelari, in cadrul Caravanei oftalmologice… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol si foto: timpuldevalcea.net

