Fundația Mobexpert susține Caravana cu medici Fundația Mobexpert susține Caravana cu medici. Consultații și analize gratuite pentru 120 de oameni care nu au acces la servicii medicale. ”Susținem cu inima deschisa aceasta inițiativa minunata a Caravanei cu medici, cu sprijin financiar pentru a putea fi derulata in folosul oamenilor din localitate. Am aflat ca localnicii din Ramnicelu au acces limitat la servicii medicale. In locul unde odinioara era un dispensar, in prezent exista doar o farmacie, iar un medic de familie reușește sa ajunga doar saptamanal in comuna. De aceea ei trebuie sa se deplaseze distanțe mari, pana la oraș, pentru investigații… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

