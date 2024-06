Principala noutate a modificarilor care vor intra in vigoare de la 1 iulie va consta in introducerea de pachete de servicii de care pot beneficia persoanele asigurate și neasigurate in scopul depistarii unor afecțiuni grave, respectiv cancerele, hepatitele cronice B și C, iar la gravida și HIV/SIDA. Lista cu principalele modificari, transmisa de CNAS: In asistența medicala primara se prevede ca medicii de familie sa poata trimite și persoanele neasigurate la analize și la consultații de specialitate decontate de casa de asigurari de sanatate, in cazul in care suspicioneaza ca respectivul pacient…