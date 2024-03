Stiri pe aceeasi tema

- Crima din gelozie ar fi concluzia organelor de cercetare. Cercetarile polițiștilor și ale medicilor legiști au scos la iveala faptul ca studenta descoperita moarta intr-un... The post Crima din gelozie la Timișoara. O studenta, ucisa cu mai multe lovituri de cuțit appeared first on Special Arad · ultimele…

- Anchetatorii au stabilit ca studenta gasita moarta intr-un apartament din Timisoara a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit. Politistii au si un suspect, iubitul fetei, student si el la Medicina, la fel ca ea. Potrivit anchetatorilor, tanara ucisa avea 21 de ani, era din Baia de Arama si a murit…

- Ea este studenta de la Medicina care a fost omorata cu sange rece de iubitul ei. Tanara și-a gasit sfarșitul la varsta de 21 de ani, dupa ce a fost injunghiata cu mai multe lovituri de cuțit. Crima a avut ca motiv principal gelozia!

- O studenta la Medicina a fost gasita moarta intr-un apartament din Timișoara. Descoperirea a fost facuta de o colega. Conform surselor Digi24, fata in varsta de 21 de ani a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit de iubitul ei.

- Anchetatorii au stabilit ca tanara de 21 de ani gasita moarta, vineri seara, de o colega, intr-un apartament de pe Bulevardul General Ion Dragalina din Timișoara, a fost ucisa. Iubitul fetei, student și el, a fost reținut, relateaza Timiș Online.Studenta la Medicina, tanara din Baia de Arama, județul…

- Anchetatorii au stabilit ca studenta gasita moarta intr-un apartament din Timisoara a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit. Politistii au si un suspect, iubitul fetei, student si el la Medicina, la fel ca ea. Potrivit anchetatorilor, tanara ucisa avea 21 de ani, era din Baia de Arama si a murit…

- Teribil. O studenta gasita moarta intr-un apartament din Timisoara a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit. Suspectul e iubitul fetei, student si el la Medicina. Potrivit anchetatorilor, tanara ucisa avea 21 de ani, era din Baia de Arama si a murit dupa mai multe lovituri de cutit. Suspectul principal…

- Tanara studenta la Medicina din Timișoara, in varsta de 21 de ani, a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit, spun anchetatorii. Polițiștii au deja un suspect, un tanar din Caraș-Severin pe care l-au și reținut. Este vorba despre fiul proprietarei apartamentului, care era iubitul victimei.Potrivit…