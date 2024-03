Stiri pe aceeasi tema

- Un student la Facultatea de Medicina, in varsta de 23 de ani, a fost arestat preventiv, pe durata de 30 de zile, fiind suspectat de crima. Victima are 21 de ani, era și ea studenta la Medicina și era iubita presupusului agresor. Crima s-a comis intr-un apartament din Timișoara. Alerta a fost primita…

- Tanarul student la Facultatea de Medicina din Timisoara care si-a ucis iubita, studenta si ea la aceeasi facultate, cu mai multe lovituri de cutit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor. El ar fi ucis-o pe fata din gelozie, dupa o cearta.

- Tanarul care vineri seara și-a injunghiat iubita, descoperita ulterior moarta in apartament de doua prietene, pe Bd. General Dragalina din Timișoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Mirel Dragomir, tanarul din Caraș-Severin, student la Medicina și Teologie, și-a ucis iubita, in varsta de 21 de ani, fara nicio urma de regret. Individul ar fi recurs la fapta odioasa din cauza geloziei, este ipoteza luata in calcul de anchetatori. Mirel Dragomir este principalul suspect in cazul…

- O studenta de la Medicina in varsta de 21 de ani a fost ucisa de iubitul ei. Cei doi formau un cuplu de cateva luni, iar apropiații spun ca se ințelegeau de minune. Acum, anchetatorii iau in calcul mai multe variante cu privire la ceea ce s-a intamplat in noaptea crimei, inclusiv cea in care s-ar fi…

- Andreea și-a gasit sfarșitul la varsta de 21 de ani, dupa ce a fost ucisa cu sange rece de propriul ei iubit. Mesaje de durere in memoria studentei la Medicina. Tanara a fost descoperita injunghiata.

- Vineri dupa amiaza, Poliția Timiș a fost sesizata despre faptul ca o persoana a fost descoperita decedata intr-un apartament de pe bulevardul Dragalina din Timișoara. Alarma a fost data de doua tinere studente la medicina care locuiau, cu chirie, impreuna cu o a treia fata in apartamentul de langa gara.…

- Intr-o tragedie șocanta ce zguduie orașul Timișoara, o studenta la Medicina a fost gasita ucisa in propriul apartament, victima a unei crime cumplite comise de propriul ei iubit. Motivul tulburator al acestui act de violența ingrozitoare a fost gelozia, care a transformat o relație de dragoste intr-un…