Mirel, tanarul care a ucis-o cu sange rece pe Andreea, studenta la Medicina , a povestit totul in fața anchetatorilor. Criminalul in varsta de 23 de ani este student la Teologie și spune ca avea o relație cu Andreea din octombrie. In ultima luna, insa, o simțea din ce in ce mai distanta, iar asta l-a scos din minți. Intre timp, trupul neinsuflețit al tinerei a fost adus la casa parinteasca din Padeș. „Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea iar in ultima luna am simtit-o mai distanta. In data de 22.03.2024, in timp ce ne aflam la apartamentul parintilor mei, am observat ca Andreea…