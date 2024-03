Stiri pe aceeasi tema

- S-a descoperit motivul halucinant pentru care Mirel a ucis-o cu sange rece pe iubita lui, Andreea, in varsta de 21 de ani, studenta la Medicina! Iata filmul sangeros al crimei care a șocat Romania!

- Suspectii s-ar fi aflat in centrul comercial pentru a se intalni cu o calauza care urma sa-i scoata din țara.. Cei 6 au fost retinuti si sunt adusi la audieri in Timisoara, noteaza news.ro.Cei sase pakistanezi au toti acte de sedere in Romania eliberate de Inspectoratul pentru Imigrari.Totodata, in…

- Politistii au identificat sase suspecti in cazul uciderii, pe o strada din Timisoara, a unui cetatean afgan in varsta de 22 de ani. Suspectii sunt cetateni pakistanezi care au fost prinsi intr-un mall din Capitala. Cei sase pakistanezi au toti acte de sedere in Romania eliberate de Inspectoratul pentru…

- Luni, Asociația Energia Inteligenta (AEI) a difuzat o analiza in conformitate cu care, dupa incheierea perioadei de limitare a costurilor, tarifele la gaze vor cunoaște o creștere semnificativa. Specialiștii solicita astfel autoritaților sa dezvolte o strategie pentru a garanta ca cetațenii romani nu…

- Mii de persoane fericite au cantat la unison “Zora je” și “Doslo doba” vineri seara, 5 ianuarie, la concertul susținut de sarboaica Neda Ukraden in Piața Victoriei, din Timișoara. A fost un inceput bun pentru Craciunul dupa calendarul pe stil vechi.