- Comandantul-șef al armatei ucrainene Oleksandr Sirski a declarat ca situația de pe linia frontului s-a inrautațit in urma multiplelor atacuri rusești, scrie BBC. „Situația de pe front s-a inrautațit”, a declarat duminica generalul Sirski intr-o postare pe Telegram. El a confirmat ca forțele ucrainene…

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a concendiat, joi seara, pe șeful militar al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, cei doi avand o disputa de mai multe saptamani. Posibilitatea demiterii lui Zalujnii a fost una dintre temele principale in ultimele saptamani, in condițiile unei…

- Președintele Volodymyr Zelenski a vizitat trupele ucrainene de pe frontul de sud-est și a inmanat medalii, a declarat duminica (4 februarie) biroul sau, pe fondul speculațiilor intense ca popularul sau șef al armatei ar putea fi demis in curand. Biroul prezidențial a precizat intr-o declarație ca Zelenski…

- Razboi in Ucraina. Conflictul mocnit dintre Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, si Valeri Zalujnii, generalul care conduce armata ucraineana, pare sa fi ajuns la un final. Mai multi politicieni si jurnalisti din Ucraina au anuntat pe canalele de Telegram ca seful armatei ucrainene a fost demis.…