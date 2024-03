Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a dezmintit miercuri ca ar fi pierdut controlul asupra capului de pod Krinki de pe malul stang al Niprului, ocupat de fortele ruse in sudul Ucrainei, a carui capturare fusese anuntata in ajun de ministrul rus al Apararii Serghei Șoigu, intr-o discuție cu presedintele rus Vladimir Putin,…

- Armata ucraineana a dezmintit miercuri ca ar fi pierdut controlul asupra capului de pod Krinki de pe malul stang al Niprului, ocupat de fortele ruse in sudul Ucrainei, a carui capturare fusese anuntata chiar de presedintele rus Vladimir Putin, relateaza France Presse, preluat de Agerpres.

- Forțele ucrainene se retrag din Avdiivka pentru a evita incercuirea, afirma șeful armatei. Preluarea de catre Rusia a orașului estic i-ar oferi controlul deplin asupra zonei din jurul Donețkului, anexata de Moscova in 2014. Trupele ucrainene s-au retras din orașul Avdiivka, situat in estul țarii, pentru…

- Forța de lupta a ocupației ruse pe malul stang al raului Nipru, in regiunile Herson și Zaporojie, este estimata la peste 70.000 de militari alaturi de sute de piese de armament și echipament, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare Sud Natalia Humeniuk.

- Guvernul ucrainean a informat Casa Alba ca intenționeaza sa il demita pe comandantul militar suprem al țarii care controleaza razboiul impotriva forțelor de ocupație ruse, au declarat vineri doua surse bine informate citate de Reuters. Masura de a-l demite pe generalul Valeri Zalujnii, care a intrat…

- Armata rusa a declarat luni ca a preluat controlul asupra unei asezari ucrainene in regiunea Harkov (nord-est), dar Ucraina a dezmintit, cele doua armate luptand pentru fiecare metru patrat pe un front care ramane in mare parte static de peste un an, potrivit AFP.

- Șeful armatei britanice, generalul Sir Patrick Sanders, spune ca cetațenii Regatului Unit ar trebui sa fie pregatiți pentru un razboi de amploarea celor din secolul XX și ca s-ar putea sa fie ei inșiși nevoiți sa se mobilizeze, relateaza Euronews.Sanders a afirmat ca invazia rusa din Ucraina este un…

- Trupele ruse si-au intensificat si mai mult asalturile asupra orasului Avdiivka, in estul Ucrainei, atacand din doua directii suplimentare in scopul de a incercui localitatea, au informat luni autoritatile locale, citate de France Presse, conform AGERPRES.Armata rusa incearca sa cucereasca acest…