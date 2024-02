Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anunțat ca și-a retras trupele din Avdiivka, orașul cheie din estul țarii, asediat de luni de zile de forțele rusești, transmite BBC. Seful armatei, Oleksandr Sirski, a precizat ca a luat decizia "pentru a evita incercuirea și pentru a pastra viețile și sanatatea personalului de…

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…

- Generalul-colonel Oleksandr Syrskyi, care conduce forțele terestre ale Ucrainei din 2019, a fost promovat comandant al forțelor armate joi, in vreme ce razboiul cu Rusia se apropie de al treilea an. El il inlocuiește pe Valeriy Zaluzhnyi, noteaza Reuters.Iata cateva fapte despre Syrskyi, deja o figura…

- Brigada Mecanizata Separata 110, care poarta numele generalului Marko Bezruchko, una dintre unitațile ucrainene care apara Avdiivka, a distribuit sambata, 20 ianuarie, o inregistrare video care arata unul dintre cele mai mari asalturi ale armatei ruse asupra acestui oraș din regiunea Donețk, scrie Ukrainska…

- Trupele ucrainene se confrunta cu operațiuni defensive „dificile” pe unele parți ale frontului de est, declara, miercuri, președintele Zelenkski, in condițiile in care se instaleaza frigul. Forțele ucrainene din sud continua sa desfașoare acțiuni ofensive, scrie Reuters. „Vreme dificila, aparare dificila…