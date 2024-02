Stiri pe aceeasi tema

- Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Syrskyi, și ministrul Apararii, Rustem Umerov, au vizitat posturi de comanda din apropierea liniei de front pentru a analiza campul de lupta și pentru a consolida apararea, a declarat duminica generalul de rang inalt, ci

- Livrarile externe de muniție au inceput sa se epuizeze in condițiile in care un ajutor de 61 de miliarde de dolari din partea SUA ramane blocat in Congres din cauza luptelor politice, iar Ungaria a blocat un pachet de ajutor de 50 de miliarde euro pentru Ucraina din partea UE in decembrie 2023. UE a…

- Ucraina se confrunta cu o penurie „critica” de obuze de artilerie, a raportat Bloomberg pe 31 ianuarie, potrivit unui document pe care ministrul Apararii, Rustem Umerov, le-a trimis aliaților europeni ai Ucrainei, vazut de Bloomberg. Rusia este in prezent capabila sa traga de trei ori mai multe obuze…

- Ministrul francez al Apararii, Sebastien Lecornu, a estimat ca Rusia este “categoric responsabila” pentru orice “escaladare” si lovituri ucrainene pe teritoriul sau, intr-un interviu acordat canalului LCI.“Daca exista o escaladare, este condamnabila, dar, inevitabil, Rusia este responsabila. Atentie…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a admis ca au loc intarzieri in livrarile de arme catre Ucraina, subliniind in acelasi timp ca se fac eforturi pentru intarirea capacitatilor cat mai rapid posibil, relateaza miercuri dpa. "Avem actualmente problema binecunoscuta ca industria de aparare…

- Președintele Vladimir Zelensky și-a anulat discursul la briefingul secret planificat in Senatul SUA, deoarece in Ucraina exista un razboi și situația se schimba constant. Acest lucru a fost declarat de ministrul Apararii al Ucrainei, Rustem Umerov, intr-un interviu pentru Fox News, relateaza RBC-Ucraina.…

- Trupele grupului centru al armatei ruse ar fi respins un atac al trupelor ucrainene și le-au capturat o poziție fortificata in direcția Krasnoliman, potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Apararii,

- O fregata ruseasca parte a flotei Marii Negre a primit misiunea de a efectua o lovitura cu rachete de croaziera ale complexului Kalibr impotriva infrastructurii militare ucrainene, potrivit Ministerului Rus al Apararii