- Razboi in Ucraina, ziua 732. Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Syrskyi, și ministrul apararii, Rustem Umerov, au vizitat posturi de comanda din apropierea liniei de front pentru a analiza campul de lupta și pentru a consolida apararea.

- Fiul vitreg al comandantului șef al armatei ucrainene, Sirski, sprijina Rusia in conflictul cu Ucraina. Fiul oficialului ucrainean, pe numele sau Ivan, se afla in Australia, el fiind copilul adoptiv al acestuia din prima casatorie. Ivan Sirski apare intr-o filmare cu un tricou cu litera Z, in care…

- Razboi in Ucraina, ziua 724. Forțele ucrainene se retrag din Avdiivka pentru a evita incercuirea, afirma șeful armatei. Preluarea de catre Rusia a orașului estic i-ar oferi controlul deplin asupra zonei din jurul Donețkului, regiune anexata de Moscova in

- UPDATE 7:00Intr-o postare pe Facebook, sambata, Sirski a afirmat ca a actionat pentru „a apara viata si sanatatea militarilor”, pentru a stabiliza situatia si a muta trupele catre linii de aparare mai favorabile.„Soldatii nostri si-au indeplinit cu demnitate datoria militara, au facut tot posibilul…

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…

- Președintele Volodimir Zelenski l-a numit pe Oleksandr Pavliuk, fost prim adjunct al ministrului Apararii, in funcția de comandant al forțelor terestre ale Ucrainei, potrivit unui decret publicat duminica, transmite Reuters.

- Echipajul obuzierului autopropulsat Msta-S al Grupului de Forțe de Vest a distrus punctul de control al focului al unei baterii a armatei ucrainene in direcția Kupiansk, scrie agenția Ministerul rus al Apararii

- Echipajul care deservește tunul Giatsint-B al grupului de Vest al armatei ruse in direcția Kupiansk a distrus unitatea de artilerie autopropulsata Gvozdika a forțelor ucrainene, potrivit unui comunicat al Ministerul rus al Apararii