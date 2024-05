Accident grav, vineri, în vestul țării Accident grav, vineri, in vestul țarii. In urma cu puțin timp, pompierii au intervenit cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și cu un echipaj SMURD, in localitatea Vulcan, unde a avut loc un eveniment rutier. Pentru misiune a fost alocat și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean. In accident au fost implicate doua autoturisme, rezultand ranirea a doi barbați, in varsta de 59, respectiv 76 de ani. Cele doua victime au primit ingrijiri medicale la fața locului și ulterior au fost transportate la spitalul din Vulcan, pentru investigații suplimentare. Pompierii militari au asigurat… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

