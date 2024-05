Accident cu trei victime într-un municipiu din vestul ţării Accident de circulatie grav sambata in municipiul Petrosani, din judetul Hunedoara. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre care doua au fost extrase dintr-o masina, care s-a ciocnit de un alt autovehicul. Un modul de descarcerare, o ambulanța SMURD și doua echipaje ale Serviciului de Ambulanța Județean au fost solicitate la accident. „La […] Articolul Accident cu trei victime intr-un municipiu din vestul tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

