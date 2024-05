Stiri pe aceeasi tema

- Atac la bijuterie, in vestul țarii. Inspectoratul de Poliție Județean Arad anunța ca pe 15 mai, in jurul orei 02:30, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost sesizați despre faptul ca „persoane necunoscute ar fi patruns intr-o bijuterie din municipiu, de unde ar fi sustras mai multe bijuterii”.…

- Accident de circulatie grav sambata in municipiul Petrosani, din judetul Hunedoara. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre care doua au fost extrase dintr-o masina, care s-a ciocnit de un alt autovehicul. Un modul de descarcerare, o ambulanța SMURD și doua echipaje ale Serviciului…

- Un accident cu șase persoane ranite s-a produs duminica in localitatea Aninoasa, județul Hunedoara. O conducta de gaz a fost avariata. In accident au fost implicate doua autoturisme și au rezultat șase victime (patru barbați și doua femei). Persoanele ranite au primit ajutor medical și ulterior au fost…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Hunedoara au pus in executare joi 11 mandate de percheziție domiciliara, dintre care noua pe raza municipiului Deva, unu pe raza comunei Ribița și unu pe raza comunei Zam, la locuințele folosite de patru barbați cu varste…

- Pompierii din Hunedoara au fost anunțați, vineri, in jurul orei 7,55 despre un incident rutier petrecut pe raza localitații Merișor. O autoutilitara in care se aflau doi oameni a izbucnit in flacar. Cele doua persoane care se aflau in autoutilitara au reușit sa se autoevacueze la timp și nu au necesitat…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata pe DN 66, in judetul Hunedoara, unde o tanara soferita a intrat pe contrasens si a intrat in coliziune cu o masina care circula regulamentar. In jurul orei 7.52 tanara in varsta de 31 de ani conducea autoturismul pe DN 66, pe sensul de mers Petrila catre…