- Autoritatile din judetul Hunedoara sunt in alerta dupa ce a fost semnalata posibila inecare a unei persoane in „Barajul mare”, de la Santamaria Orlea, langa orașul Hațeg. Misiunea de cautare este in desfasurare. „Se intervine cu un echipaj de scafandri și alți 3 subofițeri, de la Deva, dar și cu 2 autospeciale…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunța ca a fost semnat contractul pentru studiile de fezabilitate a patru pasaje pietonale subterane pe drumuri naționale din județele Caraș-Severin, Hunedoara și Arad. Cele patru documentații vor fi facute de TQM Management SRL, la o valoare…

- Pompierii militari de la ISU Hunedoara au intervenit in ultimele 24 de ore pentru stingerea a nu mai putin de zece incendii de vegetație uscata. Cea mai dificila intervenție a avut loc in zona Cozia, chiar in apropierea municipiului Deva, unde, pomperii au stins incendiul pe durata a trei ore dupa ce…

- Caz macabru in Hunedoara. Doi adolescenți au profanat un mormant, ca sa fure banii din sicriu. Tinerii au auzit discuții prin oraș cum ca familia, venita din strainatate, ar fi pus bani la capul decedatului. Si-au facut curaj și au mers in cimitir, au sapat mormantul cu pricina si ar fi plecat cu banii…

- Pompierii din Hunedoara au fost anunțați, vineri, in jurul orei 7,55 despre un incident rutier petrecut pe raza localitații Merișor. O autoutilitara in care se aflau doi oameni a izbucnit in flacar. Cele doua persoane care se aflau in autoutilitara au reușit sa se autoevacueze la timp și nu au necesitat…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata pe DN 66, in judetul Hunedoara, unde o tanara soferita a intrat pe contrasens si a intrat in coliziune cu o masina care circula regulamentar. In jurul orei 7.52 tanara in varsta de 31 de ani conducea autoturismul pe DN 66, pe sensul de mers Petrila catre…

- O noua persoana din vestul tarii a fost data disparuta. De aceasta data e vorba de o femeie in varsta de 73 de ani, Viorica Padurean, din Calan, judetul Hunedoara, care si-a parasit domiciliul ieri dimineata. „La data de 07 februarie 2023, in jurul orei 15:20, la sediul Politiei Orașului Calan s-a prezentat…