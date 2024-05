Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei a promulgat un act normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, inițiat de parlamentarii liberali pentru a corecta anumite disfuncționalitați referitoare la noțiunea de instrainare parinteasca.

- ​Dan Petrescu a revenit cu un succes pe banca celor de la CFR Cluj. Ardelenii s-au impus in derby-ul cu Rapid București, scor 3-2, intr-un meci din cadrul etapei cu numarul 8 a play-off-ului SuperLigii Romaniei.

- Initiativa legislativa a senatorului PSD Daniel Zamfir are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri destinate protectiei consumatorilor, vizand in acest sens raporturile juridice dintre consumatori, institutiile financiare nebancare si entitatile care desfasoara activitatea de recuperare de…

- Inca din 5 iunie 2020 Agenția Naționala de integritate a fost sesizata de catre fostul manager al Spitalului Universitar de Urgența ca sus numitul, atunci, manager al Spitalului București se afla intr-o evidenta stare de incompatibilitate, scrie Gazeta de Cluj . Legea 95/2006 stipuleaza clar ca funcția…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 4 – 10 martie, 48,2% din cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Prahova, Constanta si Iasi. In aceasta perioada, au fost inregistrate 560 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 si au fost raportate…

- CIPRU INSULA AFRODITEI VARA 2024 Cipru este una dintre cele mai frumoase și mai interesante destinații turistice din Europa, unde Vestul se intalnește cu Estul, iar munții abrupți se afla foarte aproape de intinderile mari de nisip de pe malurile Mediteranei. Pentru detalii click aici Dincolo de atracțiile…

- Arhiepiscopia Bucurestilor o acuza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, ca folosește subiectul sprijinirii Catedralei Naționale „in scop electoral”, dupa ce edilul a anunțat ca inchide primaria din cauza consilierilor PNL-PSD, „care au dat banii la Catedrala Neamului”.„In urma apariției in presa…

- Doua imagini facute in același loc, dar separate de mai mult de 35 de ani distanța, una inainte și cealalta dupa Revoluția din 1989, au starnit dezbateri intense online. Pe cand unii internauți susțin ca perioada numita „Epoca de Aur” a fost cea mai dificila pentru romani, exista și voci care argumenteaza…