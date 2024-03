Accident rutier la Călinești / Un bărbat, cu traumatism cranio-cerebral minor, a fost transportat la spital Eveniment Accident rutier la Calinești / Un barbat, cu traumatism cranio-cerebral minor, a fost transportat la spital martie 8, 2024 13:46 Astazi, pe raza localitații Calinești, s-a produs un eveniment rutier la care au intervenit pompierii teleormaneni, cu o autospeciala de stingere, o descarcerare, o ambulanța SMURD, precum și o ambulanța a Serviciului de Ambulanța Județean. Potrivit reprezentanților ISU Teleorman, la sosirea primelor echipaje, o victima – un barbat de circa 59 de ani, era conștienta și cooperanta, cu un traumatism cranio-cerebral minor. Barbatul reușise sa iasa din… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

