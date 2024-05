Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de joi, din data de 9 mai 3024, a emisiunii Mireasa - Capriile iubirii a adus multe emoții in casa și asta pentru ca mai mulți concurenți au vorbit despre nunta. Vlad a marturisit ca iși dorește sa se casatoreasca! Concurentul a vorbit deschis despre acest subiect. Iata ce declarații a facut,…

- Antonia a fost eliminata in urma cu mai bine de o saptamana de la Mireasa, dar astazi ea și Cristian s-au reintalnit. Concurentul a cerut ca iubita lui sa revina in competiție, iar concurenta spune ca este pregatita sa se intoarca, de aceasta data mult mai ințeleapta.

- Antonia a fost acuzata de fani ca i-a jefuit casa fostului iubit. Cei doi s-au desparțit in urma cu șase ani, dupa multe episoade in care, potrivit spuselor ei, s-ar fi certat destul de rau și ar fi fost inchisa in casa de catre partenerul ei.

- Petrecerea nu incepuse de foarte multa vreme cand Antonia și Valentin iși gaseau timp pentru un dialog de cuplu cu destainuiri și declarații. Ulterior, la party, concurentul a fost agresiv cu iubita sa.

- Valentin și Antonia de la Mireasa s-au declarat un cuplu pe 14 februarie. Concurentul a fost la un pas de a fi eliminat, dupa ce a fost propus pentru a pleca, dar a fost salvat de votul publicului, de aceea, iubita lui crede ca este nevoie ca fanii lor sa vada mai multe lucruri bune decat negative.

- Laura și Cristian de la Mireasa sunt primii concurenți care s-au declarat un cuplu in competiție, iar de curand au aparut și primele probleme intre tanara și mama iubitului ei. Doamna Daniela a dat de ințeles ca e mai apropiata de Andrada, in timp ce fiul ei are o relație cu Laura.

- Sambata, dupa ce au avut o lunga discuție, Delia și Dediș s-au sarutat. Ulterior, Delia i-a marturisit Mariei ca nu știe daca Dediș este pregatit pentru un urmator pas intre ei. Se indoia chiar de ceea ce concurentul ar fi simțit inainte sa o sarute.

- Sambata seara, Valentin și Cristian și-au spus vorbe grele. Valentin i-a spus lui Cristian ca a venit in emisiune doar ca sa se ridice din nou. Ulterior, Valentin i-a menționat lui Cristian, pe un ton acuzator, diverse lucruri din trecutul lui.