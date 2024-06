Până la ce oră sunt deschise urnele de vot la alegerile locale 2024. Până la cât pot vota românii Mai sunt 24 de ore pana cand romanii vor putea sa-și exercite dreptul de vot in acest scrutin pentru Alegerile locale 2024. In acest context, BEC a anunțat pana la ce ora sunt deschise urnele de vot la alegerile locale 2024, dar și pana la cat pot vota romanii. Alegerile locale 2024, nu fara scandal […] The post Pana la ce ora sunt deschise urnele de vot la alegerile locale 2024. Pana la cat pot vota romanii appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile locale din anul acesta pica din nou in Duminica Orbului. Același lucru s-a intamplat și in anul 1990, atunci cand Ion Iliescu și FSN au caștigat alegerile de atunci. Romanii voteaza din nou in Duminica Orbului Primele alegeri prezidențiale și parlamentare s-au desfașurat in anul 1990, dupa…

- Fiecare alegator va primi pe 9 iunie, in ziua votului pentru alegerile locale și europarlamentare, cate cinci buletine de vot, o stampila, dar și o tusiera, o premiera in istoria votarii din Romania.Romanii sunt chemați la urne la alegerile locale pentru a-și alege primarii și consiliile locale, adica…

- Deputatul PNL de diaspora Valentin Fagarasian a transmis ca sustine candidaturile romanilor din diaspora la alegerile locale din alte state UE. Deputatul PNL de diaspora Valentin Fagarasian considera ca romanii din diaspora merita pe deplin sa fie reprezentati in numar cat mai mare in administratiile…

- ​Secțiile de votare la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie se vor inchide la ora 22:00, nu la ora 21.00 cum a fost la precedentele alegeri, a declarat, marți, 28 mai, președintele Autoritații Electorale Pemanente, Toni Grebla, potrivit News.ro. Totodata, el a precizat ca la alegerile europarlamentare…

- Ne apropiem cu pași repezi spre una dintre cele mai importante perioade din acest an, alegerile locale și europarlamentare. Pe data de 9 iunie 2024 romanii iși vor alege primarii, șefii de Consilii Județene, consiliile locale, dar și care vor fi cei 33 de reprezentanți ai Romaniei in Parlamentul European. Așadar,…

- Romanii care se pregatesc de sarbatoare și vor sa știe ce magazine sunt deschise in ziua de Paște 2024 trebuie sa afle ca hipermarketurile și supermarketurile și-au anunțat deja programele pentru zilele dintre 1 și 6 mai. Anul acesta, Paștele pica pe 5 mai, așa ca data de 3 și cea de 6 mai sunt […]…

- PNL inregistreaza o ușoara creștere, iar PSD se afla intr-o scadere de doua puncte procentuale in privința intenției de vot la alegerile pentru consiliile locale, insa partidele Coaliției de guvernare se afla pe primele locuri in preferințele alegatorilor.

- Alegatorii cu domiciliul in strainatate, care si-au stabilit resedinta in tara incepand cu data de 11 aprilie 2024, nu-si pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din 2024, dupa cum prevede o hotarare adoptata, marți, de Biroul Electoral Central Daca…