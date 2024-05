Stiri pe aceeasi tema

- Antonia și Cristian s-au certat din cauza tensiunii competiției. Cei doi au avut mai multe discuții in contradictoriu, mai ales dupa ce Andrada a facut cateva acuzațiile grave la adresa concurentei.

- Ștefan și Liviu au intrat in conflict. Iubitul Mariei a spus ca nu crede in relația lui Liviu cu Delia, iar iubitul Deliei l-a numit fals pe iubitul mariei. In emisia live de pe 15 mai 2024 doamna Iuliana l-a jignit pe fiul doamnei Viorica.

- Deși subiectul casatorie a starnit controverse atunci cand a fost discutat de Vlad și Iuliana, concurentul pare decis ca actuala partenera de viața este cea cu care vrea sa iși petreaca tot restul vieții. Acesta a dezvaluit ca și-ar dori un copil cu Iuliana.

- Delia și Liviu au aflat ce cred oamenii de acasa despre ei, asta pentru ca au putut sa citeasca o parte din comentarii intr-un live pe YouTube. Printre mesajele de incurajare pentru cei doi, s-au aflat și alte reacții, unele dintre ele la adresa Deliei, acuzata ca a intervenit intre Liviu și Iuliana.

- Ediția din data de 26 martie 2024 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. a adus tensiuni in casa! Mama Iulianei a facut acuzații grave la adresa lui Liviu. Iata ce declarații neașteptate a facut femeia cu privire la concurent!

- Cristi și-a dorit sa fie eliminat și așa s-a și intamplat. Concurentul a fost propus spre nominalizare de cele mai multe fete, inclusiv Eliza, singura tanara de care s-a apropiat mai mult in competiție.

- Petrecerea nu incepuse de foarte multa vreme cand Antonia și Valentin iși gaseau timp pentru un dialog de cuplu cu destainuiri și declarații. Ulterior, la party, concurentul a fost agresiv cu iubita sa.

- Valentin și Antonia de la Mireasa s-au declarat un cuplu pe 14 februarie. Concurentul a fost la un pas de a fi eliminat, dupa ce a fost propus pentru a pleca, dar a fost salvat de votul publicului, de aceea, iubita lui crede ca este nevoie ca fanii lor sa vada mai multe lucruri bune decat negative.