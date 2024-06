„Ieri, 7 iunie, ora 20.30, cel care a fost decanul de varsta a jurnaliștilor din exil, domnul Mircea Carp, cel ce a daruit un veac țarii precum titlul ultimei sale carți (Un veac daruit țarii), lansata anul trecut cu ocazia implinirii a 100 de ani, dl. Mircea Carp, și-a terminat in liniște, demnitate și dragoste nemarginita pentru țara sa, (...), dupa ce și-a binecuvantat famiilia prietenii și pe cei apropiați, la icoana pe care o avea mereu aproape, și-a terminat in tacere, cu modestia sa moldoveneasca, calatoria celor 101 ani, de data aceasta nu in jurul lumii, ci in lumea aceasta, la varsta…