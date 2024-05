Publicul nu va putea flutura steaguri palestiniene la Eurovision 2024. Organizatorii concursului muzical au declarat ca participanților li se va permite sa fluture doar steagurile națiunilor participante - inclusiv cel al Israelului. Protestatarii flutura steaguri palestiniene in orașe din intreaga lume pentru a face presiuni asupra Israelului sa puna capat razboiului din Fașia Gaza. Dar exista un loc in care acest simbol va fi absent saptamana viitoare: in cadrul concursului Eurovision 2024, potrivit nytimes.com.Participanții la ediția din acest an a concursului de la Malmo, Suedia, care incepe…