- Primarul Emil Boc Boc este ironizat pe grupurile activiștilor civici, dupa ce a afirmat ca Clujul este atat de verde, incat daltoniștii betoanelor nu mai pot evita sa vada cat spațiu verde exista in oraș. Mesajul ironic al activiștilor clujeni a fost insoțit de și fotografii edificatoare, in care…

- Un clujean care s-a mutat in capitala Romaniei a ajuns sa se felicite pentru decizia luata. Orașele sunt la fel de scumpe, dar oportunitațile sunt net in favoarea Bucureștiului. Acesta a comparat Clujul cu Zalaul, cand vine vorba despre ceea ce iți ofera. ”Am locuit 10 ani in Cluj-Napoca, iar incepand…

- Daca luni semnalam faptul ca o hoața a fost prinsa in acțiune in timp ce fura lalele din rondourile aflate in Piața Mihai Viteazu din Cluj-Napoca. Acum s-a inregistrat un alt caz de acest gen. Cel mai probabil dorea sa le vanda și sa faca „un ban cinstit”. In aceasta perioada e o explozie de frumusețe…

- Clujul a fost tot timpul un oraș atractiv pentru fotografi, fiind amplasat intre dealuri și avand multe cladiri istorice.O serie de fotografii realizate in anul 1975 prezinta Clujul vazut de pe Cetațuie. Imaginile transmit liniștea orașului din acei ani. ”O serie extraordinara de fotografii originale…

- Mai mulți taximetriștii clujeni au blocat orașul luni dupa-amiaza, circuland cu viteza redusa. Rapid s-au facut cozi uriașe pe traseul Manaștur - Centru - Maraști.Conform Poliției Cluj in oraș s-au adunat cateva grupuri de taximetriști pentru a face un protest spontan, dar apoi aceștia au renunțat de…

- O statistica a Casei Naționale de Asigurari de Sanatatate arata ca in anul 2023 au fost eliberate peste 3,3 milioane de concedii medicale, iar județul Cluj se afla in top la numarul certificatelor emise.

- Joi dimineața, in jurul orei 7:30, o coloana de fum gros a putut fi observata din mai multe zone ale municipiului Cluj-Napoca, inclusiv din Manaștur și Dambu Rotund. Potrivit informațiilor furnizate de pompieri, incendiul a izbucnit la o hala situata pe Calea Baciului. Pompierii din Detașamentele 1,…

- Vremea ramane nefiresc de calda, duminica, cu temperaturi ce vor depași 20 de grade Celsius, insa pe alocuri ploile iși vor face simțita prezența. Județul Cluj este vizat de o atenționare meteo Cod galben de vant.