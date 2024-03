Stiri pe aceeasi tema

- Studenta din Gorj ucisa de iubit la Timișoara va fi condusa astazi pe ultimul drum la Padeș, in comuna natala. Andreea Morega avea 21 de ani și era studenta la Medicina in Timișoara. A fost ucisa de iubitul ei, și el student la Teologie și Medicina. Tanarul a fost arestat preventiv. Andreea Morega a…

- Mirel, tanarul care a ucis-o cu sange rece pe Andreea, studenta la Medicina , a povestit totul in fața anchetatorilor. Criminalul in varsta de 23 de ani este student la Teologie și spune ca avea o relație cu Andreea din octombrie. In ultima luna, insa, o simțea din ce in ce mai distanta, iar asta l-a…

- Andreea Morega, studenta de 21 de ani din comuna gorjeana Padeș care a fost ucisa cu zeci de lovituri de cuțit de catre un coleg gelos, va fi inmormantata joi, 28 martie 2024, in rochie de mireasa.

- Apar detalii infioratoare despre crima din Timișoara! In ziua in care Andreea a fost ucisa de Mirel, in apartamentul in care loicuia a fost mai multa acțiune decat de obicei. Iata ce persoane au fost la locul crimei și cine a descoperit cadavrul Andreei.

- Andreea Morega, studenta la medicina, ucisa de „iubit“ intr-un apartament in Timișoara, a fost adusa la casa parinteasca din Padeș, Gorj. Zeci de persoane au intampinat vehiculul firmei de servicii funerare care a adus trupul neinsuflețit. Andreea a fost intampinata cu lacrimi, flori și durere de catre…

- Momente cumplite pentru familia Andreei, studenta in varsta de 21 de ani, ucisa de iubit. Parinții au fost astazi sa ridice trupul neinsuflețit al unicului lor copil de la IML, pentru a o inmormanta creștinește in Padeș, județul Gorj.

- Familia și apropiații o plang pe Andreea, tanara ucisa de iubit cu 30 de lovituri de cuțit, in Timișoara. Astazi, familia a mers sa ridice trupul neinsuflețit al studentei de la Medicina, pentru a o inmormanta creștinește acasa, in Padeș, județul Gorj. Rudele nu iși pot reveni din șoc.

- Tatal studentei la Medicina, ucisa de iubit, a declarat ca, cel mai probabil, criminalul a dezvoltat o obsesie. „La 11 am vorbit cu ea. Mi-a trimis mesaj ca a terminat orele, isi face bagajul si vine acasa si imi trimite mesaj cand se urca in autobuz sa vina. La 12 era autobuzul sa plece. Nu mi-a trimis…