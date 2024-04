Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a decis luni, ca Dan Ilie Morega, fostul prefect de Gorj, are obligatia de a nu parasi domiciliul, fara permisiunea anchetatorilor. Decizia este definitiva. Tribunalul Bucuresti a respins contestatia procurorilor. “In temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen. rap. la art.…

- Fostul prefect de Gorj a primit arest la domiciliu pentru 30 de zile. Parchetul General a luat decizia dupa ce Dan Ilie Morega a fost prins la volan a șasea oara deși avea permisul auto suspendat și era sub control judiciar. Catalin Predoiu susține ca poliția și-a facut de fiecare data treaba.

- Fostul parlamentar și prefect de Gorj, Dan Ilie Morega a fost pus sub control judiciar pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere. Masura a fost dispusa de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 București. „Din probele administrate in cauza…

- Patronul Fermei Dacilor, Cornel Dinicu, ramane in arest la domiciliu in dosarul in care este acuzat de distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru. Decizia de vineri a Tribunalului Prahova este definitiva, conform Agerpres. Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii de la Tribunal…

- Fostul prefect și parlamentar de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost internat la secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Masura a fost dispusa de polițiștii din Targu Jiu, dupa ce Morega a fost prins, de 4 ori in ultimele doua saptamani la volan, deși avea dreptul de conducere anulat.…

- Dan Ilie Morega, fostul prefect al judetului Gorj, a fost prins, pentru a doua oara in cateva zile, in timp ce conducea fara permis. Barbatul a explicat ca nu vrea sa le dea agentilor permisul pentru ca „are peste doua milioane de kilometri parcursi”. Dan Ilie Morega, fost prefect al judetului Gorj,…

- Dan Ilie Morega, fost prefect de Gorj și fost deputat, a fost prins luni de polițiști la volanul mașinii sale, deși avea carnetul suspendat, au declarat surse judiciare. ”La data de 12 februarie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat de 78 de ani,…

- O tanara in varsta de 23 de ani, din Italia, a preferat sa mearga la inchisoare in loc sa stea in continuare in arest la domiciliu deoarece nu mai suporta sa imparta casa cu propria mama. Tanara a fost prinsa cu un kilogram de substanțe narcotice ilegale asupra ei, pe insula Ischia, unde a mers […]…