- Sorana Cirstea, 34 de ani, locul 32 WTA, s-a calificat sambata, 11 mai, in optimile turneului de categorie WTA 1000 de la Roma, trecand in turul trei de Marketa Vondrousova, 24 de ani si locul 6 mondial, a relatat news.ro.Sorana Cirstea a caștigat intr-o ora si 37 de minute, in doua seturi, scor 7-6…

- Sorana Cirstea a reușit o calificare entuziasmanta in optimile turneului „WTA 1000” de la Roma, dupa ce a invins-o in doua seturi pe ceha Marketa Vondrousova (6 WTA, campioana la Wimbledon), scor 7-6(1), 6-3.

- Ana Bogdan s-a calificat in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, marti, dupa ce a dispus de canadianca Leylah Fernandez cu 6-4, 6-1. Ana Bogdan (31 ani, 63 WTA) a avut nevoie de o ora si 42 de minute pentru a trece de finalista US Open din 2021 (21…

- Irina Begu a debutat cu o victorie la turneul de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro. Romanca a bifat un succes important, in primul rand pentru moralul ei, care o avanseaza in faza urmatoare a competiției din capitala Spaniei. Irina Begu (33 ani, 128 WTA) a invins-o in primul tur…

- Sorana Cirstea a reușit o partida aproape perfecta in turul al treilea al turneului „WTA 1000” de la Miami. Romanca a trecut de a zecea favorita, Daria Kasatkina, scor 7-5, 6-2. Sorana a inceput ezitant meciul cu Kasatkina (11 WTA), care a dus rapid scorul la 3-0, pe doua servicii pierdute de romanca.…

- Simona Halep mai are de așteptat cateva ore pana cand va juca din nou tenis intr-un cadru oficial. Organizatorii turneului de la Miami au anunțat in aceasta noapte programul pentru ziua de marți, iar sportiva noastra se va duela cu Paula Badosa nu inainte de ora 22.00. Duelul romancei cu Paula Badosa…

- Ana Bogdan (31 de ani # 65 WTA) a fost invinsa de Daria Shnaider (19 ani # 74 WTA) cu 5-7, 7- 6 (3), 6-3 in primul tur la Indian Wells. Sorana Cirstea (33 de ani # 22 WTA) debuteaza sambata noapte impotriva lui Sloane Stephens (30 de ani # 44 WTA), jucatoare pe care a invins-o anul acesta la Doha. Romania…

- Sorana Cirstea a reușit o performanța extraordinara! Jucatoarea de tenis de origine romana a invins-o pe Marketa Vondrousova , in sferturile de finala ale turneului WTA 1000 de la Dubai. In urma victoriei fabuloase, romanca s-a calificat in semifinale la Dubai.