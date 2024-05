Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, presedintele organizatiei judetene PNL Bacau, candideaza din partea Partidului National Liberal pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Bacau. Acesta a precizat ca obiectivul filialei pe care o conduce este cresterea numarului de alesi locali si transformarea…

- Obiectivul nostru este de a transforma Bacaul in judetul care merita, respectiv capitala economica a Moldovei, spune candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Bacau, Mircea Fechet, ministrul Mediului.

- Filiala Prahova a Partidului Național Liberal a contestat candidatura primarului din Targșoru Vechi, Nicolae Dragan, care iși mai dorea un mandat la primarie și au avut caștig de cauza, intr-un final. Aceștia au contestat la BEC admiterea candidaturii fostului lor coleg, iar acum decizia a fost luata…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, a programat pentru acest an impaduriri artificiale pe 6.000 de hectare. Acestea se fac acolo unde nu este posibila regenerarea naturala. Circa 23 de milioane de puieti forestieri produsi in pepinierele Romsilva sunt utilizati in campania de impaduriri de primavara,…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a afirmat ca se asteapta sa creasca ritmul in care se deschid fabricile si instalatiile de numarare si sortare. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, și-a exprimat joi nemulțumirea fața de funcționarea actuala a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) , menționand ca nu…

- Bisericile vor sa devina prietenoase cu mediul. Statul ofera ajutor parohiilor care vor sa-si instaleze panouri fotovoltaice. Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat astazi, la Bacau, in comuna Magirești, lansarea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice…

- Platim 18.000 euro pe zi din cauza deșeurilor. ”Din cauza depozitelor de deșeuri, am fost condamnați de Curtea Europeana de Justiție sa platim 18.000 euro pe zi pana rezolvam aceasta problema. Din cauza deșeurilor, Romania e codașa Europei. Cu acești bani am fi putut sa platim alocațiile mai multor…