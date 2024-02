Mircea Fechet anunță adoptarea bugetului „ambițios” al AFM Mircea Fechet a declarat miercuri seara:„ anunț cu bucurie ca, prin Hotarare de Guvern, a fost aprobat bugetul Adninistrației Fondului de Mediu . Este un buget extrem de ambițios, peste 9,3 miliarde cheltuieli bugetare și peste 14 miliarde credite de angajament. Asta și pentru ca programele pe care le propunem a fi finanțate in 2024 sunt unele extrem de ambițioase”. Casa Verde este unul dintre principalele programe, „care ajuta nu doar la calitatea aerului, ci și la facturi mai mici pentru beneficiarii acestui program. Orice familie cu panouri fotovoltaice pe casa are o factura mult mai mica decat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca Executivul a aprobat bugetul Administratiei Fondului de Mediu: "Este un buget extrem de ambitios". El anunta si deblocarea programului Casa Verde panouri fotovoltaice 2023: "Speram ca vineri sa avem intreaga lista a beneficiarilor", potrivit stiripesurse.ro.Aproape…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunța ca Executivul a aprobat bugetul Administrației Fondului de Mediu: „Este un buget extrem de ambițios”. El anunța și deblocarea programului Casa Verde panouri fotovoltaice 2023: „Speram ca vineri sa avem intreaga lista a beneficiarilor”. Aproape 24 de miliarde…

- Mircea Fechet a explicat, marti seara, care sunt motivele pentru care bugetul programului Rabla Clasic a scazut de la 560 de milioane de lei in anul 2023 la 300 de milioane de lei in anul 2024. ”Pentru ca ne propunem ca in fiecare an sa luam o parte din banii de la Rabla Clasic si sa-i mutam la Rabla…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet , a facut un anunț important in cadrul unei conferințe de presa la Prefectura Constanța, dezvaluind ca programele Rabla Clasic și Rabla Plus sunt pe cale sa inceapa in primavara acestui an. In prezent, programele sunt supuse unei consultari publice, cu ghidurile aferente…

- ”Incepand de astazi am reusit deblocarea platilor aferente ANT-urilor din sectorul vegetal, iar in perioada imediat urmatoare vor intra la plata si cele pentru sectorul zootehnic, pana in prezent fiind luate in calcul 180.000 de dosare. De asemenea, de maine va incepe autorizarea la plata a dosarelor…

- Ministerul Finanțelor a elaborat actul normativ necesar alocarii, pentru anul 2024, a unui plafon de garanții de 1 miliard de lei, pentru continuarea in condiții optime a programului „Noua Casa”. Programul a contribuit nemijlocit la stabilizarea și la maturizarea pieței imobiliare, precum și a pieței…

- Bugetul programului „Saptamana verde” in școli este pe cale sa se reduca semnificativ in 2024 și 2025, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern, aflat in consultare publica. Suma de care aceste program ar urma sa beneficieze va fi de aproximativ cinci ori mai mica fața de valoarea anunțata inițial.…

- Ministerul Mediului, condus de Mircea Fechet , a lansat un proiect de reorganizare a instituției, care prevede printre altele și taierea a 91 de posturi. Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP) a publicat vineri, in consultare publica, proiectul de Hotarare de Guvern privind reorganizarea instituției,…