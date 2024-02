Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, explica scaderea cu peste 200 de milioane de lei a bugetului programului Rabla Clasic prin faptul ca autoritatile si-au propus cresterea numarului de masini electrice pe sosele, pentru ca marile orase au nevoie de aer curat. In ceea ce priveste momentul la care cele…

- Schimbari la ”Rabla Plus” și ”Rabla Clasic” 2024. Valoarea ecotichetului scade la jumatate pentru mașini electrice. Plafon de preț Schimbari la programul ”Rabla Plus” și ”Rabla Clasic” in 2024. Un proiect pus in consultare publica de Ministerul Mediului prevede modificari la derularea programului in…

- Programul Rabla Local 2024 este o alternativa pentru cei care doresc sa renunțe la vechiul automobil fara a-și cumpara un altul nou. Cei care doresc sa beneficieze de program trebuie sa indeplineasca o serie de condiții. Rabla Local 2024. Cand incepe ediția din acest an a programului Rabla Local s-a…

- Programul ,,Casa Verde Fotovoltaice” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, conform Agerpres. “Asa cum am mai spus-o si in…

