Se dau bani de la stat. Românii care pot să primească până la 20.000 de euro Se dau bani de la stat. Vorbim despre o suma pana la 20.000 de euro de persoana, conform celei mai recente decizii luate de Guvern. Guvernul a adoptat Hotararea pentru aprobarea finantarii din Fondul pentru mediu a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate. Ce inseamna acest program și ce prevede? Ca producatorii agricoli vor putea cere fonduri de la stat pentru a-si achizitiona tractoare si masini agricole autopropulsate, inclusiv accesoriile agricole aferente, noi, mai putin poluante. Cine poate sa primeasca 20.000 de euro Au fost alocate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

