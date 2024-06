Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul a delcarat dupa sedinta de Guvern ca in privinta Sistemului de Garantie Returnare, au decis sa permita comercializarea acelor produse care se afla inca pe rafturile magazinelor si care, fiind fabricate inainte de data de 01 ianuarie 2024, nu poarta acel logo SGR. Fechet a precizat ca producatorii…

- 160 de milioane de ambalaje de bauturi au fost colectate in aprilie prin Sistemul de Garanție-Returnare, a declarat astazi ministrul mediului, Mircea Fechet, prezent la inaugurarea unui nou centru de numarare și sortare din cadrul proiectului. El a estimat ca luna aceasta va fi atins un nou record in…

- Finanțarea de 100 milioane de lei din Fondul de Mediu pentru programul „Saptamana Verde” derulat in școli a fost aprobata. Hotararea votata in ședința de Guvern de saptamana trecuta a fost publicata și in Monitorul Oficial. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a spus ca „cele 100 de milioane de lei pentru…

- ”Am semnat astazi indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul Pascani – Suceava din A7, un pas vital pentru finantarea legaturii intregii regiuni a Moldovei cu Bucurestiul. Tronsonul acesta este amplasat pe raza judetelor Iasi, Suceava si Botosani si va asigura legatura intre tronsoanele Bacau –…

- ”Eu personal nu sunt multumit in legatura cu modul in care merg astazi lucrurile. Ma asteptam la mai mult, sa ne miscam mai repede, sa nu ma sune comercianti care sa imi spuna ca stau de o saptamana cu sacii si nu a venit nimeni sa ii ia. Ma asteptam sa nu existe astfel de probleme care tin exclusiv…

- Mircea Fechet a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Craiova, despre ultimele vesti legate de editia din acest an a programului Casa Verde Fotovoltaice si daca s-au stabilit ultimele detalii legate de inceperea acestuia. ”Mare parte a persoanelor inscrise in programul aferent…

- ”In Romania, la fabrica Ford, se va produce in curand primul autoturism electric. Este o veste extraordinara pentru mediu, este o veste extraordinara pentru calitatea aerului din Romania si este o veste extraordinara, sunt convins, pentru economia romaneasca in general. Asta nu inseamna doar un aer…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a lansat astazi, in județul Bacau, in comuna Magirești, Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitați de cult, instituții și autoritați publice din sistemul național de asistența sociala. Programul are un buget…