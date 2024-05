Ministrul a delcarat dupa sedinta de Guvern ca in privinta Sistemului de Garantie Returnare, au decis sa permita comercializarea acelor produse care se afla inca pe rafturile magazinelor si care, fiind fabricate inainte de data de 01 ianuarie 2024, nu poarta acel logo SGR. Fechet a precizat ca producatorii ar fi fost pusi in situatia in care sa retraga de pe rafturi acele bauturi. ”In situatia in care ele se afla in termenul de valabilitate – as mentiona baturile spirtoase si vinurile care se pot comercializa ani de zile dupa data fabricatiei – noi am considerat ca nu e necesar un astfel de…