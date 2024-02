Ministrul Mediului, Mircea Fechet , a facut un anunț important in cadrul unei conferințe de presa la Prefectura Constanța, dezvaluind ca programele Rabla Clasic și Rabla Plus sunt pe cale sa inceapa in primavara acestui an. In prezent, programele sunt supuse unei consultari publice, cu ghidurile aferente publicate recent pentru a colecta observații și sugestii. Mircea Fechet a subliniat ca, dupa finalizarea perioadei de consultare publica și aprobarea bugetului Administrației Fondului pentru Mediu, programele vor putea demara efectiv. „Cu siguranța se va intampla in primavara acestui an”, a afirmat…