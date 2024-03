Stiri pe aceeasi tema

- Peste 18 milioane de ambalaje au fost colectate, in luna februarie, prin Sistemul Garantie-Returnare (SGR), potrivit datelor prezentate, miercuri, de catre ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, la finalul sedintei de Guvern, informeaza AGERPRES . „Doar in luna februarie, care nu s-a…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet , a facut un anunț important in cadrul unei conferințe de presa la Prefectura Constanța, dezvaluind ca programele Rabla Clasic și Rabla Plus sunt pe cale sa inceapa in primavara acestui an. In prezent, programele sunt supuse unei consultari publice, cu ghidurile aferente…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat, marti, ca un proiect de ordonanta de urgenta prin care amenzile platite de stat ca urmare a sanctiunilor impuse Romaniei de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru ca nu a inchis depozite de deseuri neautorizate vor fi recuperate de la vinovati.…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, considera ca plajele statiunilor de la Marea Neagra ar trebui inchiriate pe un termen mai lung de timp, astfel incat antreprenorii sa fie stimulati sa ofere servicii de calitate la preturi corecte, transmite Radio Constanța, citata de…

- ”Aplicatia Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala – Casa Verde Fotovoltaice se va debloca incepand cu data de 23.01.2024, ora 10.00”, a transmis…

- Bugetul programului „Saptamana verde” in școli este pe cale sa se reduca semnificativ in 2024 și 2025, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern, aflat in consultare publica. Suma de care aceste program ar urma sa beneficieze va fi de aproximativ cinci ori mai mica fața de valoarea anunțata inițial.…

- Vești bune pentru romanii care vor sa-și schimbe sobele! Ministerul Mediului tocmai a anunțat lansarea in consultare publica a Programului privind acordarea de sprijin in vederea achiziționarii de aparate pentru incalzirea locuințelor, adica „Rabla pentru sobe”. Astfel, prin acest program, solicitanții…

- ”Am vorbit mai devreme cu presedintele Administratiei Fondului de Mediu care ma anuntase ca pana marti inclusiv aveau termen de raspuns la clarificari, cei 93 de noi instalatori. M-a asigurat ca in maxim 24 de ore urmeaza sa ii evalueze pe toti si asa cum mi-a promis, mi-a confirmat in aceasta seara,…