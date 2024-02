Platim 18.000 euro pe zi din cauza deșeurilor. ”Din cauza depozitelor de deșeuri, am fost condamnați de Curtea Europeana de Justiție sa platim 18.000 euro pe zi pana rezolvam aceasta problema. Din cauza deșeurilor, Romania e codașa Europei. Cu acești bani am fi putut sa platim alocațiile mai multor copii”, ne spune ministrul Mediului, Mircea Fechet. Din aceste motive, ministrul Mediului are planuri viabile asumate in mod responsabil Ministrul Mediului, Mircea Fechet, recunoaște incapacitatea Romaniei de a rezolva și depași problemele pe care le are in domeniul activitații și programelor de mediu.…