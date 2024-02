Stiri pe aceeasi tema

- Platim 18.000 euro pe zi din cauza deșeurilor. ”Din cauza depozitelor de deșeuri, am fost condamnați de Curtea Europeana de Justiție sa platim 18.000 euro pe zi pana rezolvam aceasta problema. Din cauza deșeurilor, Romania e codașa Europei. Cu acești bani am fi putut sa platim alocațiile mai multor…

- ANAR a anunțat ce se va intampla cu cele 48 de subsectoare din stațiunile Mamaia, Constanța, Venus, Saturn, Mangalia și Vama Veche. Administrația Naționala „Apele Romane” (ANAR) a finalizat inventarierea sectoarelor de plaja ramase neadministrate dupa cele trei etape de licitație din 2023. Conform Ordonanței…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, spune ca, anul acesta, va fi rezolvata problema școlilor cu grupul sanitar in curte. Pentru aceasta exista aproximativ 30 de milioane de lei in bugetul Ministerului Educației , astfel incat Romania sa nu mai aiba școli cu wc-ul in curte, spune ministrul Deca. La inceputul…

- Mircea Fechet, ministrul liberal al Mediului , a vorbit despre situația depozitului de deșeuri industriale periculoase de la Sofert Bacau . ”Astazi suntem mai aproape ca oricand de momentul care va marca inchiderea unui capitol negru din istoria Bacaului și a Romaniei – depozitul de deșeuri industriale…

- Conform anuntului facut miercuri de ministrul Mediului, incepand de joi, ambalajele cu logo aferent sistemului garantie-returnare vor fi purtatoare de garantiei. ”Ori de cate ori vom cumpara o apa minerala sau plata, o bautura racoritoare, o bere sau o sticla cu vin si vom avea 7 miliarde astfel de…

- Conform anuntului facut miercuri de ministrul Mediului, incepand de joi, ambalajele cu logo aferent sistemului garantie-returnare vor fi purtatoare de garantiei.”Ori de cate ori vom cumpara o apa minerala sau plata, o bautura racoritoare, o bere sau o sticla cu vin si vom avea 7 miliarde astfel de…

- Marcel Ciolacu l-a rugat pe ministrul Mediului sa foloseasca fiecare zi ramasa pentru a explica public importanta acestui program si modul in care se deruleaza. „Sunt alocate peste 85 de milioane de euro. Ne propunem sa colectam sapte miliarde de deseuri care sa fie reciclate anual. Il rog pe ministrul…

- Marcel Ciolacu l-a rugat pe ministrul Mediului sa foloseasca fiecare zi ramasa pentru a explica public importanta acestui program si modul in care se deruleaza. „Sunt alocate peste 85 de milioane de euro. Ne propunem sa colectam sapte miliarde de deseuri care sa fie reciclate anual. Il rog pe ministrul…