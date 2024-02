Stiri pe aceeasi tema

- Platim 18.000 euro pe zi din cauza deșeurilor. ”Din cauza depozitelor de deșeuri, am fost condamnați de Curtea Europeana de Justiție sa platim 18.000 euro pe zi pana rezolvam aceasta problema. Din cauza deșeurilor, Romania e codașa Europei. Cu acești bani am fi putut sa platim alocațiile mai multor…

- Platim 18.000 euro pe zi din cauza deșeurilor. ”Din cauza depozitelor de deșeuri, am fost condamnați de Curtea Europeana de Justiție sa platim 18.000 euro pe zi pana rezolvam aceasta problema. Din cauza deșeurilor, Romania e codașa Europei. Cu acești bani am fi putut sa platim alocațiile mai multor…

- Bugetul programului „Saptamana verde” in școli este pe cale sa se reduca semnificativ in 2024 și 2025, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern, aflat in consultare publica. Suma de care aceste program ar urma sa beneficieze va fi de aproximativ cinci ori mai mica fața de valoarea anunțata inițial.…

- „Asa cum stiti, in noiembrie 2023, am creat cadrul legal pentru finantarea activitatilor Programului ”Saptamana verde”. Chiar daca multe scoli au organizat ”Saptamana verde” in primul modul al acestui an scolar, proiectul prevede finatarea, inclusiv pentru anul viitor, astfel incat banii sa ajunga la…

- ”Ne propunem sa crestem bugetul AFM-ului, pe de o parte, insa mai important decat bugetul global al AFM ului cred ca sunt programele in sine si modul in care le vom finanta. La Casa Verde Fotovoltaice, vom avea un buget record in 2024, respectiv 2 miliarde de lei doar pentru persoane fizice. La aceste…

- ”Am vorbit mai devreme cu presedintele Administratiei Fondului de Mediu care ma anuntase ca pana marti inclusiv aveau termen de raspuns la clarificari, cei 93 de noi instalatori. M-a asigurat ca in maxim 24 de ore urmeaza sa ii evalueze pe toti si asa cum mi-a promis, mi-a confirmat in aceasta seara,…

- Romania risca o procedura de infrigement in domeniul mediului, deoarece nu are date complete privind calitatea aerului in ultimii doi ani, anunta Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. Reprezentantii acesteia au explicat in fata deputatilor din Comisia de specialitate ca nu au existat contracte…

- Romania se confrunta cu perspectiva unui proces la Curtea Europeana de Justiție din cauza nereușitei inchiderii a 31 de depozite de deșeuri. Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat ca CJUE urmeaza sa aduca statul roman in instanța, cel mai probabil pe 14 decembrie. Aceasta…