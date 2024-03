Elevul care și-a bătut diriginta până a băgat-o în spital e liber și se poate întoarce la școală Elevul de 15 ani din Targu Mureș care și-a batut diriginta, in școala, este liber. A fost lasat sa plece acasa, dupa expirarea ordonanței de reținere de 24 de ore. Baiatul a plecat de la secția de poliție insoțit de mama sa și va fi cercetat, in continuare, in libertate pentru lovire și tulburarea liniștii […] The post Elevul care și-a batut diriginta pana a bagat-o in spital e liber și se poate intoarce la școala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

