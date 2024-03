Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce elevul in varsta de 15 ani care și-a batut diriginta și a bagat-o in spital a fost exmatriculat, mama baiatului a contestat aceasta decizie, deși ea a luat parte la incident. In prezent, baiatul e arestat la domiciliu.

- Mama elevului de la Colegiul "Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mures, care si-a lovit diriginta in data de 11 martie, in incinta scolii, a contestat decizia de exmatriculare a fiului sau, luata de Consiliul de Administratie al institutiei de invatamant in data de 23 martie 2024. Surse din cadrul Consiliului…

- Conducerea Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” Targu Mureș a anunțat, marți, ca in urma cercetarilor efectuate și ținand seama de prevederile legale, s-a luat hotararea exmatricularii elevului cu drept de reinscriere, in anul școlar urmator, in alta instituție de invațamant, anunța Agenția…

- Elevul de 15 ani din Targu Mureș care și-a batut diriginta, in școala, este liber. A fost lasat sa plece acasa, dupa expirarea ordonanței de reținere de 24 de ore. Baiatul a plecat de la secția de poliție insoțit de mama sa și va fi cercetat, in continuare, in libertate pentru lovire și tulburarea liniștii…

