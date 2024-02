Doi polițiști aradeni au batut cu bestialitate un barbat și l-au bagat in spital. Scandalul a izbucnit intr-un restaurant. Doi politisti aradeni de la Biroul de Poliție Autostrada A1 Deva-Nadlac sunt cercetati de procurori dupa ce au batut cu bestialitate un barbat. Scandalul a izbucnit intr-un restaurant, situat in zona Trei Insule din Arad unde […] The post Doi polițiști au batut cu bestialitate un barbat și l-au bagat in spital. Oamenii legii ar fi consumat atat alcool cat și substanțe interzise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .