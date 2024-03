Stiri pe aceeasi tema

- Interesul a fost alimentat de investitorii care au dat bani pe produse cripto tranzactionate la vedere in SUA si de perspectiva ca ratele dobanzilor la nivel mondial sa scada. Ascensiunea meteorica a Bitcoin, de aproape 160% incepand din octombrie, din care 44% numai in februarie, marcheaza un contrast…

- Criptomoneda emblematica a avansat cu aproape 5%, la 66.279,82 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. Anterior, a crescut la 66.874,48 dolari pe unitate, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2021. Ether a avansat cu 1,5%, la 3.525,21 dolari pe unitate. Ambele monede su inregistrat saptamana trecuta…

- Criptomoneda emblematica era ultima oara in urcare cu 4% la 51.660,00 USD pe unitate, conform Coin Metrics. In timpul tranzactiilor, bitcoin, a crescut la 52.079,00 USD pe unitate, cel mai ridicat nivel din decembrie 2021. Valoarea sa de piata a crescut la peste 1.000 de miliarde USD pentru prima data…

- Bitcoin a atins nivelul de 50.000 de dolari pe unitate pentru prima data in mai bine de doi ani, cea mai valoroasa criptomoneda din lume fiind sustinuta de asteptarile privind reducerea ratei dobanzii la sfarsitul acestui an si de aprobarea de luna trecuta a autoritatilor de reglementare pentru fonduri…

- Criptomoneda a crescut cu 16,3% in acest an, luni atingand cel mai mare nivel din 27 decembrie 2021. La ora 17:56 GMT, bitcoin era in crestere cu 4,96%, la 49.899 USD, osciland in jurul nivelului de 50.000 USD. ”50.000 USD este o piatra de hotar semnificativa pentru bitcoin, dupa ce luna trecuta lansarea…

- Monedele de la marginea zonei euro au profitat de scaderea aversiunii fața de risc și s-au apreciat fața de euro. Amplitudinea aprecierii leului a fost mult mai mica decat cea a altor valute din regiune, insa moneda naționala ramane cea mai stabila din regiune. Cursul euro a coborat miercuri de la 4,9769…

- Bitcoin s-a prabusit miercuri, cedand toate castigurile inregistrate de la inceputul acestei saptamani, fiind tranzactionat in declin cu 5,5% la 42.422,84 dolari pe unitate, conform Coin Metrics, transmite CNBC.Marti, bitcoin a urcat pana la 45.913,30 dolari pe unitate, cel mai ridicat nivel din…

- Bitcoin a urcat marți la peste 45.000 de dolari pe unitate, pentru prima data din aprilie 2022, pe masura ce increderea investitorilor intr-o potențiala aprobare a unui fond tranzacționat la bursa a continuat sa creasca. Conform Coin Metrics, cea mai valoroasa criptomoneda din lume a atins marți dimineața…