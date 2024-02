Criptomoneda emblematica era ultima oara in urcare cu 4% la 51.660,00 USD pe unitate, conform Coin Metrics. In timpul tranzactiilor, bitcoin, a crescut la 52.079,00 USD pe unitate, cel mai ridicat nivel din decembrie 2021. Valoarea sa de piata a crescut la peste 1.000 de miliarde USD pentru prima data de la sfarsitul anului 2021, potrivit CoinMarketCap. Cresterea a fost determinata partial de cererea mai mare de bitcoin datorita noilor ETF-uri spot pentru bitcoin lansate recent in SUA. Ether s-a tranzactionat in urcare cu 4%, la 2.743,08 USD pe unitate, dupa ce a atins in timpul tranzactiilor…