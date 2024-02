Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a atins un nivel record. Conform Reuters , Bitcoin a atins cel mai inalt nivel din ultimii doi ani, in timp ce rivalul mai mic, Ether, a depașit 3.200 de dolari pentru prima data din 2022. Bitcoin a inregistrat o creștere de peste 10% in doua sesiuni de tranzacționare, ajutat de dezvaluirea…

- Criptomoneda emblematica era ultima oara in urcare cu 4% la 51.660,00 USD pe unitate, conform Coin Metrics. In timpul tranzactiilor, bitcoin, a crescut la 52.079,00 USD pe unitate, cel mai ridicat nivel din decembrie 2021. Valoarea sa de piata a crescut la peste 1.000 de miliarde USD pentru prima data…

- Criptomoneda emblematica era ultima oara in urcare cu 4% la 51.660,00 USD pe unitate, conform Coin Metrics. In timpul tranzactiilor, bitcoin, a crescut la 52.079,00 USD pe unitate, cel mai ridicat nivel din decembrie 2021. Valoarea sa de piata a crescut la peste 1.000 de miliarde USD pentru prima data…

- Pretul bitcoin a crescut pana la un varf al sesiunii de 47.705 de dolari, cel mai mult din ianuarie, dupa ce primele produse bitcoin tranzactionate la bursa in SUA au primit aprobarea autoritatilor de reglementare. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume era ultima data in urcare cu 3,5%, la 46.946…

- Astfel, pretul paladiului a scazut cu 2,8%, la 869,6 dolari pe uncie, cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, in timp ce platina s-a situat la 874,5 dolari uncia. Cotatia paladiului a scazut cu 39% in 2023, deoarece cresterea puternica a preturilor in 2018-2022 a facut ca sectorul auto, de unde provine…

- Bitcoin a urcat marți la peste 45.000 de dolari pe unitate, pentru prima data din aprilie 2022, pe masura ce increderea investitorilor intr-o potențiala aprobare a unui fond tranzacționat la bursa a continuat sa creasca. Conform Coin Metrics, cea mai valoroasa criptomoneda din lume a atins marți dimineața…

- Conform Coin Metrics, cea mai valoroasa criptomoneda din lume a atins marti dimineata un maxim intraday de 45.913,30 dolari pe unitate. Acesta a fost cel mai inalt nivel atins din 5 aprilie 2022 si a marcat prima data cand criptomoneda a fost tranzactionata peste pragul de 45.000 dolari pe unitate de…

- Pretul bitcoin a crescut cu aproape 4%, pana la 43.478,00 de dolari, potrivit Coin Metrics, extinzand castigurile din ziua precedenta. La un moment fat, bitcoin s-a tranzactionat pana la 43.977,40 dolari pe unitate. Castigurile de marti au dus cresterea bitcoindin acest an la peste 160%. Ether a avansat…