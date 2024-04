Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri 10 aprilie, la Judecatoria Buftea, a avut loc o noua infațișare in procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Click! are toate detaliile din sala de judecata de la avocatul impresarei, Oleg Burlacu. Avocatul Anamariei Prodan, Oleg Burlacu, a cerut in instanța ca martora…

- Miercuri 10 aprilie, a avut loc, la Judecatoria Buftea, o noua infațișare in procesul de divorț dintre Anamaria Prodan (51 de ani) și Laurențiu Reghecampf (48 de ani). La proces s-au prezentat doar avocații celor doi, potrivit Click!.

- Anamaria Prodan a dezvaluit cum il umilea Gigi Becali pe Laurentiu Reghecampf, cand Reghe era antrenor la FCSB, in perioadele 2012-2014 si 2015-2017. In primul mandat, antrenorul ajuns la 48 de ani a castigat doua titluri de campion si a ajuns in optimile Europa League, unde echipa sa a fost eliminata…

- Anamaria Prodan a rabfunit și i-a dat replica lui Laurențiu Reghecampf, dupa ce antrenorul a spus ca ii trimite bani și ca ea nu vrea sa incheie divorțul. Impresara nu a fost deloc blanda cu tatal fiului ei.Dupa ce Laurențiu Reghecampf a facut o serie de declarații acide la adresa Anamariei Prodan,…

- Laurențiu Reghecampf a devenit tata pentru a patra oara in urma cu cateva zile și este in culmea fericirii. Antrenorul a facut mai multe declarații acide la adresa fostei sale soții, Anamaria Prodan.La inceputul acestei luni, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au devenit parinții unui baiețel, care…

- Fericire mare in familia lui Laurentiu Reghecampf! Antrenorul a devenit tatic pentru a patra oara. Corina Caciuc a nascut. Pe rețelele de socializare, tanara a publicat și prima imagine cu cel mai mic membru al familiei. Iata ce mesaj a transmis, fanii cuplului au felicitat-o! Corina Caciuc a nascut.…

- Laurențiu Reghecampf a vorbit, fara ezitare, despre cum se ințelege in prezent cu fiicele Anamariei Prodan. Antrenorul roman de fotbal a scos la iveala detalii neașteptate despre fiica cea mica a fostei soții, Sarah Dumitrescu.

- Instanța de judecata s-a pronunțat, luni, 12 februarie, in procesul de calomnie intentat Anamariei Prodan de catre Corina Caciuc. Anamaria Prodan (51 de ani) s-a prezentat in data de 26 ianuarie la Judecatoria Buftea, impreuna cu avocații sai, la un nou termen pe care l-a avut in procesul cu Corina…