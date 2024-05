Germania a anuntat transferul celui de-al treilea sistem de aparare aeriana PATRIOT in Ucraina. „Nu a fost o decizie usoara, pentru ca nu avem atat de multe”, a spus cancelarul Olaf Scholz. Germania va livra anul acesta arme Ucrainei de 7 miliarde de euro. Doar trei tari au livrat pana acum sisteme PATRIOT Ucrainei. Germania […] The post Germania trimite al treilea sistem PATRIOT Ucrainei first appeared on Ziarul National .