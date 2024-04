Olivia Rodrigo a lansat albumul “GUTS (spilled)”

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se claseaza pe locul 32 in topul celor mai fericite tari din 143 de tari. Anul trecut, tara noastra se afla pe locul 24, potrivit Raportului Mondial al Fericirii. Finlanda este pe primul loc pentru al saptelea an consecutiv. Danemarca si Islanda au ocupat din nou locurile doi si trei,…

- Regimurile tiranice știu ca auto-cenzura – suprimarea preventiva a disidenței – este cel mai puternic instrument al lor. Astazi, o gasim adesea in diaspora. De-a lungul mileniilor, exilul a fost o modalitate pentru critici sa scape de pumnul de fier al tiranilor și pentru regimuri sa iși reduca la tacere…

- Kacey Musgraves a lansat single-ul “Too Good To Be True”. Artista și-a anunțat revenirea mult așteptata pe scena cu „Deeper Well World Tour” din 2024, promovat de AEG Presents. Turneul mondial principal incepe in aceasta primavara, la Dublin, pe 28 aprilie, cu opriri in Europa și Marea Britanie, urmat…

- De 1 martie 2024, Google Doodle a lansat o ilustrație cu un dragon. E vizibila in Marea Britanie și marcheaza un eveniment sarbatorit cu fast, deși nu este vorba despre o sarbatoare publica.

- Știm cat de greu este sa te abții sa mananci dulciuri! Ciocolata, prajiturile, sucurile acidulate și dulci sunt atat de tentante și nu putem renunța la ele. De cele mai multe ori mananci dulciuri dimineața devreme, imediat dupa o cafea, sau dupa amiaza, cand simți ca iți scade nivelul de energie. De…

- Dupa ani de politici energetice greșite, Europa se confrunta cu o criza majora in domeniul electricitații, iar sindicatele avertizeaza asupra amenințarii dezindustrializarii, afirma raportul Heritage Foyndation intitulat “Prețurile ridicate ale energiei electrice confrunta Europa cu dezindustrializarea.…

- Prim ministrul Marcel Ciolacu a declarat vineri la Baia Mare ca nu este cazul sa ne pregatim de razboi, precizare facuta in contextul unor declaratii lansate in Marea Britanie despre posibilitatea producerii unui razboi in Europa generat de Rusia, potrivit Agerpres.Nu este cazul sa ne pregatim de razboi,…

- Lautarii romani despre care au scris marile ziare din Europa și America și care au aparut in filmul „Omul care plange“ cu Johnny Depp, Christina Ricci ori John Turturro au fost ignorați de presa din Romania. Meșteșugurile care țin de tradiție nu mai au cautare in zilele noastre. Au disparut sau sunt…