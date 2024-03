Un nou pericol mondial: Regimurile autoritare își extind tentaculele pentru a controla diaspora Regimurile tiranice știu ca auto-cenzura – suprimarea preventiva a disidenței – este cel mai puternic instrument al lor. Astazi, o gasim adesea in diaspora. De-a lungul mileniilor, exilul a fost o modalitate pentru critici sa scape de pumnul de fier al tiranilor și pentru regimuri sa iși reduca la tacere contestatarii. Cu toate acestea, modul in care regimurile autoritare interacționeaza cu opiniile disidente in strainatate se schimba dramatic in rau. In ultimii 30 de ani, frontierele deschise au creat diaspore mult mai mari in țarile straine. Tehnologia a amplificat vocile individuale și legatura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

