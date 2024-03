Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei Viktor Orban i-a trimis joi o scrisoare de felicitare lui Vladimir Putin, cu ocazia realegerii sale in functie, a declarat pentru agentia ungara de presa MTI Bertalan Havasi, subsecretarul de stat care conduce Biroul de presa al prim-ministrului, relateaza News.ro. In mesaj, premierul…

- Marele maestru de șah și activist politic Garry Kasparov a fost adaugat pe lista „teroristilor și extremiștilor” Rusiei. Fostul campion mondial de șah, de 60 de ani, a fost un oponent de multa vreme al președintelui Vladimir Putin. El a vorbit in mod repetat impotriva ofensivei militare a Rusiei in…

- Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) din cadrul ONU, Rafael Grossi, s-a intalnit miercuri, 6 martie, cu președintele Vladimir Putin, dupa ce a discutat cu oficialii ruși din domeniul energiei despre siguranța de la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, ocupata de trupele ruse…

- Kremlinul a refuzat luni sa spuna daca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ii va acorda sau nu un interviu jurnalistului american Tucker Carlson sau daca acesta se afla la Moscova, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita oficiala in Turcia pe 12 februarie si se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri un oficial turc, citat de Reuters. Aceasta va fi prima vizita a lui Putin intr-o tara membra a NATO de cand Rusia a atacat Ucraina in…

- In prezent, este in curs de pregatire vizita președintelui Rusiei, Vladimir Putin, in Turcia. Despre acest lucru a anunțat jurnaliștilor secretarul de presa al șefului statului rus, Dmitri Peskov. El a precizat ca Kremlinul va anunța ulerior data contactelor la nivel inalt. "Am spus in repetate rinduri…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi, 18 ianuarie, ca intervenția militara pe scara larga a Moscovei impotriva Ucrainei a ajutat societatea rusa sa "se curețe", relateaza AFP, notand ca aceasta afirmație vine in contextul in care mii de oameni au fugit din țara sau au fost arestați…

- Premierul ungar Viktor Orban, care blocheaza un ajutor al Uniunii Europene catre Ucraina, s-a declarat marti pregatit sa sustina Kievul, insa „in afara bugetului comun”, cu doua saptamani inainte de un summit european pe aceasta tema, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Daca vrem sa ajutam Ucraina –…