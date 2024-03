Sute de persoane, arestate în Turcia după masacrul din Moscova Sute de persoane au fost arestate. Mai exact, autoritatile turce au arestat 147 de persoane suspectate de apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, a anuntat marti ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, in conditiile in care s-a aflat ca doi dintre presupusii autori ai atentatului de la sala de concerte din Moscova se intorsesera din Turcia, cu acelasi avion, la inceputul lunii martie, relateaza AFP. Cei 147 de suspecti au fost arestati in Turcia in 30 din cele 81 de provincii ale tarii, a precizat ministrul de interne intr-un mesaj postat pe X. a doua zi dupa atentatul de la sala de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu are nevoie de ajutor occidental pentru a investiga atentatul de saptamana trecuta de la sala de concerte Crocus City Hall, din apropiere de Moscova, a declarat marti, 26 martie, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, denuntand "dublul standard" pe baza caruia acționeaza Occidentul, informeaza…

- Autoritatile turce au arestat 147 de persoane suspectate de apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, a anuntat marti ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, in conditiile in care s-a aflat ca doi dintre presupusii autori ai atentatului de la sala de concerte din Moscova se intorsesera din…

- Trei dintre cei patru barbați acuzați de comiterea atacului la sala de concerte de la Moscova, care a ucis peste 130 de persoane, și-au recunoscut vina pentru incident, duminica, intr-un tribunal rus. Tribunalul districtual Basmanny din Moscova i-a acuzat oficial pe: Dalerdzhon Mirzoyev, de 32 de ani;…

- Premierul Ungariei Viktor Orban i-a trimis joi o scrisoare de felicitare lui Vladimir Putin, cu ocazia realegerii sale in functie, a declarat pentru agentia ungara de presa MTI Bertalan Havasi, subsecretarul de stat care conduce Biroul de presa al prim-ministrului. In mesaj, premierul de la Budapesta,…

- Printre cei 25 de arestați preventiv se numara și cei doi suspecți de comiterea atacului armat, capturați anterior de poliție, despre care exista informații ca sunt conectaț de Statul Islamic, a declarat ministrul Justiției din Turcia, Yilmaz Tunc, pe platforma de socializare X, relateaza Reuters.Cei…

- In prezent, este in curs de pregatire vizita președintelui Rusiei, Vladimir Putin, in Turcia. Despre acest lucru a anunțat jurnaliștilor secretarul de presa al șefului statului rus, Dmitri Peskov. El a precizat ca Kremlinul va anunța ulerior data contactelor la nivel inalt. "Am spus in repetate rinduri…

- Autoritatile turce au retinut aproape 200 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea militanta Stat Islamic in cadrul unor operatiuni desfasurate in mai multe provincii ale tarii, a anuntat sambata ministrul de interne, Ali Yerlikaya, relateaza AFP. Suspectii prinsi planuiau sa atace biserici si…

- 29 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea Statul Islamic au fost reținute in Turcia. Suspecții, capturați in cadrul operațiunii Heroes-37, planuiau sa atace biserici și sinagogi din Istanbul.Autoritațile turce au reținut 29 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea militanta Statul Islamic…